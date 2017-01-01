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We make happy homes happier!
WE BREED STANDARD SIZED BERNEDOODLES AND SHEEPADOODLES IN OUR HOME. LOCATED IN ARKWRIGHT, NY OVERLOOKING BEAUTIFUL LAKE ERIE
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AT PAWS FOR GLORY, WE ARE COMMITTED TO PROVIDING EXCEPTIONAL AND HEALTHY DOGS FOR COMPANION PETS AND SERVICE WORK. OUR MISSION IS TO ENSURE THAT EVERY DOG FINDS A WONDERFUL, FOREVER HOME WHERE THE DOG AND THE DOG'S FAMILY ARE HAPPY, HEALTHY, AND ABUNDANTLY BLESSED.
WE START TRAINING OUR PUPS AT THREE DAYS OLD AND CONTINUE UP TO EIGHT WE INTRODUCE OUR PUPPIES TO MANY SIGHTS, SOUNDS, AND EXPERIENCES. WE TEACH THEM ABOUT POTTY TRAINING, DOGGIE DOOR USE, GOING UP AND DOWN STAIRS, EDUCATIONAL PLAY, AND HUMAN INTERACTION. OUR PUPS ARE ALSO TEMPERAMENT TESTED TO ENSURE A MATCH MADE IN HEAVEN WHEN THEY JOIN THEIR FOREVER FAMILIES.
WE ARE PASSIONATE ABOUT HELPING PEOPLE FIND DOGS THAT CAN GIVE THEM A GREATER QUALITY OF LIFE. OUR DOGS MAKE GREAT PETS BUT ARE ALSO RAISED FOR SERVICE DOGS, THERAPY DOGS, AND EMOTIONAL SUPPORT ANIMALS. IF YOU KNOW SOMEONE WHO COULD BENEFIT FROM ANY OF THESE SERVICES, PLEASE LET US KNOW. WE ARE PROUD TO SPONSOR INDIVIDUALS AND SERVICE DOGS WHO, TOGETHER, WILL CHANGE EACH OTHER'S LIVES.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, FEEL FREE TO SEND US A MESSAGE!
Arkwright, New York 14063, United States
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